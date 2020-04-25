В Одессе можно было запросто попрощаться с жильём, благодаря «чёрным» нотариусам

Сотрудниками киберполиции Одесской области разоблачены государственный регистратор и частный нотариус, которые за денежное вознаграждение вносили в реестр недвижимого имущества недостоверную информацию о владельцах и осуществляли перерегистрацию этого имущества на других субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиция Одесской области.

«Сообщники в течение трёх лет осуществляли незаконную перерегистрацию недвижимого имущества. Уже установлена ​​причастность к 18 таких эпизодам», — говорится в полицейском сообщении.

Теперь им сообщено о подозрении по ч.3 ст.362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершённые лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Киевским райсудом Одессы государственному регистратору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесении залога в сумме 5 миллионов гривен, частному нотариусу — круглосуточный домашний арест.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года киберполиция разоблачила жителя Одессы, который обокрал банк более чем на миллион гривен с помощью компьютера и двух сообщников.