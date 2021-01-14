Одесская киберполиция закрыла нелегальный онлайн-кинотеатр

Мужчине, который был уличён в администрировании пиратского сайта, киберполицейские Одесской области объявили подозрение в нарушении авторских и смежных прав. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Полицейские установили, что правонарушитель с помощью собственноручно созданного онлайн-кинотеатра осуществлял показ художественных фильмов и телесериалов без разрешения владельцев авторских прав, чем задал им ущерб на сумму свыше 1 миллиона гривен. Доход он получал от показа рекламы во время просмотра фильмов посетителями сайта.

«Работники киберполиции и Следственного управления ГУ НП в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры осуществляли документирование противоправных действий мужчины в течение нескольких месяцев. Было установлено, что за всем этим стоит 58-летний житель Одессы», — говорится в полицейском сообщении.

Отмечается, что по месту жительства мужчины было проведено несколько санкционированных обысков, в ходе которых правоохранители изъяли компьютерную технику с информацией о разработке программного обеспечения для работы платформы онлайн-казино, инсталляциями виртуальных платёжных терминалов, а также административной панелью управления сайтом, личными кабинетами рекламных сервисов и тому подобное.

Изъятое оборудование полицейские направили на экспертизу, а работу онлайн-кинотеатра заблокировали.

После проведения необходимых следственных действий и результатов экспертиз жителю Одессы правоохранители сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.176 Уголовного кодекса Украины, и направили материалы дела в суд.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года одесские правоохранители разоблачили аферы двух жителей Одессы — 33-летнего, торговавшего в интернете детскими игрушками, и 18-летнего, предлагавшего также в интернете имитационные купюры украинской гривни.