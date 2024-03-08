В Одесской области разоблачили мошенников, продававших несуществующие дроны

В Одесской области оперативники киберполиции разоблачили двух злоумышленников, присваивавших средства граждан под предлогом продажи квадрокоптеров и пригона автомобилей из-за границы на нужды Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Украины.

Отмечается, что соответствующие объявления мошенники размещали на популярной в Украине торговой онлайн-площадке.

«Один из подозреваемых подыскивал банковские карты дропов (дропы от англ. to drop – бросать, кидать, или «денежные мулы» – люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам, — ред.) и продавал их своему сообщнику за криптовалюту в эквиваленте 200 долларов. Последний предоставлял потерпевшим реквизиты приобретённых карточек для внесения предоплаты за несуществующий товар или транспортировку автомобилей», — говорится в сообщении.

В целях конспирации незаконно полученные деньги выводились на подконтрольные фигурантам криптовалютные кошельки, и только после этого – на их банковские счета.

Полицейские провели семь обысков по местам проживания и регистрации фигурантов. Изъяли компьютерную технику, смартфоны, банковские и сим-карты, а также почти 40 тысяч гривен.

В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятые средства. Двое участников схемы задержаны и им сообщили о подозрении в мошенничестве, а одному из них – ещё и по статье о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путём.

Последнему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 19 млн грн.

Ходатайство о заключении под стражу его сообщника направлено на рассмотрение суда.

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Полный круг потерпевших и общая сумма ущерба устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2023 года полицейские разоблачили 40-летнего жителя Одессы в мошенничестве — он продавал в интернете несуществующие смартчасы.

Фото и видео: Нацполиция

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