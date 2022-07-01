Льготная растаможка «евроблях» нанесла ущерб госказне в 26,1 млрд гривен

За время льготной растаможки автомобилей в Украину было ввезено почти 237 тыс. транспортных средств, в результате бюджет недополучил 26,1 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба в Теlegram.

За всё время так называемого «нулевого» таможенного оформления автомобилей в апреле-июне 2022 года ввезено почти 237 тыс. транспортных средств. Льготы по уплате платежей составили 26,1 млрд грн, говорится в сообщении.

В настоящее время таможенное оформление транспортных средств осуществляется в порядке, установленном законодательством, которое действовало до отмены платежей. То есть, снова уплачивается ввозная пошлина, НДС и акцизный налог, напомнили в ведомстве.

Базой обложения этими платежами является стоимость авто, а их расчёт ведётся в зависимости от параметров транспортного средства.

Для справки. Верховная Рада 21 июня вернула уплату таможенных платежей для физических лиц при ввозе транспортных средств и НДС на импорт товаров. Закон, который возвращает налогообложение импорта товаров и некоторых транспортных средств, вступил в силу 1 июля.

В марте 2022 года парламент принял Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения», которым предусмотрено освобождение от уплаты таможенных платежей для физических лиц при ввозе транспортных средств.

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