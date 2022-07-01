На сайте Президента зарегистрирована петиция снести памятник Екатерине II в Одессе

На сайте Президента зарегистрирована петиция о сносе памятника Екатерине II в центре Одессы.

Автором петиции является Стефания Цегельник.

«Хватит выделять миллионы гривен на содержание памятника той, которая способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственной русификации и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право. В Независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей», — говорится в документе.

В настоящее время петиция набрала более 5,7 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых.

Как сообщала Одесса News, 3 июня ряд общественных организаций Одесской области призвал главу Одесской областной военной администрации Максима Марченко демонтировать и передать на музейное хранение памятники деятелям российской империи Екатерине II и Александру Суворову.

Относительно памятника Екатерине II существует ряд судебных решений, которыми признаны незаконными и отменены нормативные документы, что служили основанием для установления монумента, а его охрана стоит местному бюджету около 1500 тыс. грн в год.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.