В Одессе второй раз за три дня облили красной краской памятник Екатерине II, полиция задержала за «нарушение правил благоустройства» активиста ОО «Автомайдан» Артака Григоряна.

Одесский втомайдановец Григорян объяснил в Facebook мотивы своего поступка.

«Просто, чтобы не было толкований. Катьку нужно снести, не обливать краской, не собирать митинг – просто снести. Но я это сделал потому, что Национальная полиция Украины выложила фотографию девушки, которая оставила послание (на постаменте «Екатерина = путин», – ред.). Только с девушкой можете бороться? Тогда попробуйте с общественностью», – говорится в сообщении.

«Зачем тогда нужны мы, – добавил Григорян, – как не для того, чтобы своим примером защищать тех, кто не может себя защитить?».

В ОО «Автомайдан» уточнили, что полицейские квалифицировали действия активиста по признакам ст. 152 КУоАП, которая предусматривает административную ответственность за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства.

Как сообщала Одесса News, в мэрии Одессы решили обсудить судьбу памятника «Основателям Одессы», ключевой фигурой которого является российская императрица Екатерина II, с общественностью: сначала провести интернет-конференцию 19 сентября, а затем – электронный опрос одесситов.

Фото: Автомайдан/Facebook

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