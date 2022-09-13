Греция не намерена передавать ВСУ зенитно-ракетные комплексы, а Германия — танки

Греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что правительство не намерено передавать Вооружённым силам Украины зенитно-ракетные комплексы С-300.

Об этом он сказал на пресс-конференции 11 сентября, сообщило местное издание Pentapostagma, пишет ГОРДОН.

На вопрос о поставках комплексов С-300 Мицотакис «ответил категорично, заявив, что об этом не может быть и речи».

Он также напомнил о предварительной договорённости с Германией, что та готова вооружить греческую армию своими современными боевыми машинами пехоты Marder 1A3 – и только после этого Афины отдадут ВСУ свои запасы устаревших советских БМП-1.

По словам Мицотакиса, переговоры по этому вопросу все ещё продолжаются.

Значительная часть пресс-конференции была посвящена растущей напряжённости между Грецией и Турцией из-за островов в Эгейском море. Мицотакис заявил, что заявления президента Турции по этому поводу «неприемлемы», а «постоянные провокации со стороны турецкого истеблишмента крайне проблематичны».

«Я не могу себе представить конфликт между Грецией и Турцией, когда Турция атакует национальный суверенитет Греции. Если бы это произошло, Турция получила бы стремительный ответ. Она очень хорошо знает адекватность греческих вооружённых сил», – добавил он.

М6жду тем, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт 12 сентября вновь заявила, что Германия пока не намерена поставлять Украине так называемые основные боевые танки, подчеркнув, что пока что «ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства».

По её словам, ФРГ договорилась с партнёрами, что «Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке».

Как сообщала Одесса News, во время визита в Берлин (Германия) 4 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично попросил канцлера Германии Олафа Шольца о поставке в Украину боевых танков Leopard 2, однако Шольц отклонил эту просьбу.

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