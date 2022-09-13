В Одессе запущен самый длинный в Европе трамвайный маршрут «Север-Юг»

В Одессе запущен самый длинный в Европе пассажирский маршрут «Север-Юг». Он объединил между собой два крупнейших спальных микрорайона – Таирова и Котовского.

Как сообщает корреспондент Одесса News, c сегодняшнего дня 40 вагонов маршрута №7 будут курсировать между улицей Паустовского и 11-й станцией Люстдорфской дороги через Лузановку, Пересыпь, центр города, железнодорожный вокзал и Юго-Западный массив.

Длина маршрута – 29 километров, время движения – 2 часа 2 минуты.

«О том, чтобы объединить Киевский и Суворовский районы, говорили последние 30 лет. С 2015 года мы начали реализацию проекта трамвайного сообщения «Север-Юг». Для этого была проведена титаническая работа: капитальный ремонт на улицах Софиевской, Преображенской, Новощепном ряду, спуске Маринеско, Тираспольской площади и т.д. И вот этот торжественный день наступил», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Реализация проекта «Север-Юг» позволит жителям спальных микрорайонов добираться общественным электрическим транспортом до центральной части города, районов «Привоза» и железнодорожного вокзала.

Трамвайное сообщение имеет существенные преимущества перед автобусным, ведь тариф на проезд вдвое меньше, а уровень комфорта выше. На линии работают также четыре трёхсекционных вагона «Одиссей МАХ» с интервалом движения – 5-6 минут.

Как сообщала Одесса News, в Одессе в июне возобновили работу трамвайные маршруты №№ 5, 10, 17, 28.

Фото: Ольга Черненко/Одесса News, «Одесса»

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