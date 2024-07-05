Мэр Одессы подписал меморандум с немцами о реформировании теплоснабжения города

Одесса – один из четырёх городов Украины, где немецкое агентство GIZ реализует пилотный проект по реформированию системы централизованного теплоснабжения, что укрепит экономическую ситуацию и инвестиционную способность коммунальных предприятий централизованного теплоснабжения в городе.

Соответствующий Меморандум подписал мэр Одессы Геннадий Труханов с координатором кластера Робертом Кюнне и директором проекта «Реформирование сектора централизованного теплоснабжения в Украине (ReWarm)» доктором Винфридом Даммом, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что главная цель проекта: повышение качества теплоснабжения, экономия средств и экологическая безопасность города.

«Благодарен нашим немецким партнёрам за то, что выбрали именно наш город для реализации столь важного проекта!», — написал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что 26 июня 2024 года одесские депутаты на очередном пленарном сессионном заседании проголосовали за установление партнёрских отношений между городом Одесса и немецким городом Майнц.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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