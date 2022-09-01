Мэр Одессы поздравил школьников с началом нового учебного года

Одесский городской голова Геннадий Труханов 1 сентября поздравил одесских педагогов и школьников с Днём знаний.

Текст поздравления опубликован на странице мэра Одессы в Facebook.

«Обращаюсь к нашим самым юным жителям – детям! Я уверен, что уже совсем скоро вы вернётесь в свои классы. Что скоро услышите настоящий школьный звонок вместо сигнала Zoom или Skype. Конечно, вы обнимете своих учителей и друзей, по которым так соскучились.

Еще немного и вы продолжите свой путь в свободной, независимой стране. Над вами будет мирное украинское небо, а рядом – свободные и счастливые люди. Будущее страны – это вы, наши дети.

И даже если в этот раз мы не встретимся на школьной линейке, то скоро точно увидимся на праздновании украинской Победы» — написал Геннадий Труханов.

Мэр Одессы школьников, их педагогов и родителей с Днём знаний и пожелал «крепкого здоровья, успехов и сил для предстоящей Победы».

Как сообщала Одесса News, накануне начала нового учебного года в Одессе состоялась ежегодная августовская конференция педагогов.

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