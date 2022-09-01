С 1 октября приютившим переселенцев вдвое повысят выплаты

С 1 октября украинцы, приютившие в своих домах внутренне перемещённых лиц, будут получать около 900 гривен в месяц на каждого переселенца.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

«Состоялось завершающее совещание по этому поводу. Действительно, с 1 октября тем людям, которые будут предоставлять убежище нашим внутриперемещённым лицам, за каждого человека будет выплачиваться 900 гривен. Сейчас это 450 грн. На отопительный сезон за каждого человека будет дополнительно 900 грн», – сказала Верещук.

По её словам, правительство уже внесло изменения в порядок компенсации расходов за временное размещение ВПЛ. В частности, в программу «Убежище», которая действует в соответствии с этим порядком. Общество Красного Креста Украины по договорённости с Кабмином планирует финансировать полный объём расходов на компенсацию за размещение ВПЛ.

«Мы достигли согласия. 6 сентября будет подписан меморандум. До 1 октября все необходимые постановления будут приняты», – заверила Верещук.

Она также подчеркнула, что после 24 февраля ситуация на временно оккупированных территориях кардинально изменилась.

«То, что вы сейчас видите и слышите некоторых, извините, идиотов, которые стали коллаборантами и громко кричат ​​о том, что они навеки с Россией — это вы слышите лишь крошечную часть процента людей, которые там, а десятки тысяч людей молча пытаются выжить, не берут паспорта (РФ, – ред.), не идут ни на какие референдумы, не идут на сотрудничество. Работают, живут и стараются выдержать. И, поверьте, мы слышим их молчание. И сделаем всё, чтобы они вернулись как можно скорее», – сказала Верещук.

Как сообщала Одесса News, 29 августа Одессу посетила Вице-премьер-министр Украины-Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.