В бою за Украину погиб житель Одесской области Виталий Холодов, светлая ему память

Защищая родную землю от агрессора, погиб житель Одесской области Виталий Холодов.

Об этом в Facebook сообщила Подольская городская громада.

Сердце Виталия перестало биться 8 апреля неподалёку от города-крепости Бахмут.

Провести земляка в последний путь и поддержать родных пришли побратимы, коллеги, близкие, знакомые, духовенство, неравнодушные жители, представители городских и районных властей.

«Виталий был храбрый и отважный Воин, никогда не прятавшийся за спинами собратьев. До последнего боролся за свободу и свободу нашего государства и искренне верил в то, что Победа скоро придёт на нашу родную землю. Верил и отдал во имя этой Победы самое ценное – жизнь», – сказано в сообщении громады.

Похоронили 35-летнего военного в Подольске 25 апреля.

Как сообщала Одесса News, Одесская область провела в последний путь своего защитника — Ярослава Карпика, погибшего 18 апреля при выполнении боевого задания в районе населённого пункта Соловьёво Донецкой области.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Подольская горгромада/Facebook

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