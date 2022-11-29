Швеция выделила Украине самую крупную в истории двусторонних отношений помощь

Швеция выделила Украине самый крупный в истории двусторонних отношений пакет помощи.

Об этом глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил 28 ноября на совместной пресс-конференции глав МИД Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции в Киеве. Видео брифинга опубликовало в Facebook украинское внешнеполитическое ведомство.

«Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи – наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформу, бронежилеты и €270 млн евро. Это такой пакет. Это на €100 млн больше, чем все предыдущие. Это – прорыв, совсем другая степень поддержки», – сказал Биллстрем.

Он добавил, что финансовая часть помощи позволит Украине найти больше нужного оборудования и приобрести его на международном рынке.

Как сообщала Одесса News, 17 ноября Риксдаг (парламент Швеции) принял решение дать правительству право передать в дар Украине оборонную технику на сумму $287 млн в 2022 году. Швеция уже выделила Украине девять пакетов военной помощи. Размер предыдущих восьми оценивался примерно в 2 млрд шведских крон ($188 млрд). Швеция, в частности, поставляет Украине противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы и винтовки.

Также Швеция предоставляет Украине гуманитарную помощь, передала оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры, принимает участие в обучении украинских военнослужащих и пожертвовала 7 млн шведских крон ($660 млн) Международному уголовному суду на расследование военных преступлений России в Украине.

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