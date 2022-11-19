В Швеции одобрена военная помощь Украине на сумму в 3 миллиарда крон

Шведский парламент одобрил предложенные правительством изменения в госбюджет, предусматривающие выделение Украине рекордной военной помощи на сумму $287 миллионов.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на сайт шведского парламента (риксдага).

Отмечается, что риксдаг решил предоставить правительству полномочия выделить Украине оборонные материалы в 2022 году максимальной стоимостью 3 007 800 000 крон. Речь идёт о системах противовоздушной обороны и боеприпасах к ним, бронированных автомобилях, личном снаряжении, в том числе зимних наборах для защиты тела, оборудования для наведения артиллерии, обычных и камуфлированных палатках”, — заявили в парламенте.

В Риксдаге подчеркнули, что депутаты провели все надлежащие процедуры и приняли официальное решение менее чем за два рабочих дня.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил Reuters, что «это самый большой пакет военной поддержки, чем все восемь предыдущих пакетов вместе взятых. Это самая большая работа, которую мы проделали, мы точно придерживаемся украинского списка приоритетов того, что, по их мнению, им нужно именно сейчас», — сказал Кристерссон на пресс-конференции.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что новый пакет военного оборудования включает систему противовоздушной обороны и боеприпасы из запасов вооружённых сил, которые крайне необходимы для защиты Украины от российских ракет.

Как сообщала Одесса News, Швеция регулярно предоставляет оборонную поддержку украинцам, в частности, противотанковое оружие. В августе 2022 года глава МИД Украины Кулеба призвал Швецию предоставить Киеву гаубицы и снаряды.

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