На философское представление с тонкой иронией приглашает Одесская Музкомедия

26 ноября в Театре музкомедии в Одессе состоится спектакль «Империя Ангелов».

Почему стоит пойти на этот спектакль?

Глубоко философское представление с тонкой иронией. Увлекательный сюжет, держащий зрительское внимание до последнего. Искусная игра актёров и яркое музыкальное сопровождение.

В основе спектакля «Империя Ангелов» – сюжет известной книги-бестселлера Бернара Вербера. Работу, посвящённую современному человеку, называют «одой жизни». Тираж издания составляет более 10 миллионов экземпляров. Книга входит в десятку самых популярных в мире.

Главный герой истории, попав на небеса, становится ангелом-хранителем. Его подопечные – бездомный преступник, чувственный писатель-француз и американская девушка, которой судьба вскоре подарит титул «Мисс вселенной». Многие ошибки и жизненные искушения подстерегают на пути каждого из них. Но непросто будет и ангелу, бросающему вызов традиции и посвящающему себя служению людям.

Спектакль, полный сложной философии и яркой иронии, никого не оставит равнодушным.

Адрес театра: ул. Пантелеймоновская, 3.

Начало спектакля в 18.00.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

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