За 2 последних дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов зерновым коридором

За 2 последних дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов со 162 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом в Facebook сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, в частности, отправка в субботу балкера BOZBURUN — M с 40 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии. Это уже восьмое по счёту судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках помощи странам Африки и Азии.







«В портах Большой Одессы под обработкой 26 судов. На них загружают 1 млн. тонн украинской агропродукции», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 475 судов, которые экспортировали 11,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

В Стамбуле договорились о продолжении работы «зернового коридора» по экспорту продовольствия из трёх украинских морских портов ещё на 120 дней.

Фото: Мининфраструктуры

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