Воспитанница одесской ДЮСШ «Льдинка» стала победителем турнира в Германии

Воспитанница Одесской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию «Льдинка» София Евменова стала победителем на престижном турнире в Германии.

Об этому корреспонденту Одесса News рассказала тренер Софии Светлана Каташинская.

София Евменова с трёх лет учится фигурному катанию в Одесской СДЮСШОР «Льдинка». Много раз она занимала призовые места в турнирах по Украине. С началом войны мама Софии увезла её вместе с маленьким братом в Германию, но и там юная фигуристка продолжила заниматься любимым спортом, — рассказала тренер.

«И вот на соревнованиях в немецком городе Бергкамен в категории «Kunstläufer A» – София смогла получить 1-е место», — с радостью сообщила Светлана Каташинская, которая вместе с хореографом Галиной Бабковой в течение всего времени пребывания Софии в Германии продолжают в режиме онлайн поддерживать её.

Светлана Каташинская

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