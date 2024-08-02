Тренер из Одессы вывел сборную Венгрии по гандболу в 1/4 финала Олимпиады-2024

Уроженец Одессы, тренер Владимир Головин вывел женскую сборную Венгрии в четвертьфинал Олимпийских игр по гандболу.

Об этом сообщает издание XSPORT.

Отмечается, что Владимир Головин родился в Одессе в 1970 году, играл за местные команды, а в 1992 году переехал в Венгрию, где в течение 18 лет выступал за разные клубы. В 2010 году начал тренерскую карьеру, сначала в мужском клубе, а затем переключился на женский гандбол. В качестве главного тренера привёл молодёжную сборную Венгрию к победе в юниорском чемпионате мира (2018), а затем и на чемпионате Европы (2019). В 2021 возглавил национальную женскую команду Венгрии и завоевал с ней путёвку на Олимпийские игры-2024.

Владимир Головин в эксклюзивном интервью XSPORT, поделившись своими эмоциями от победы его команды, сказал: «Мы очень молодая команда, и эта команда строится всего полтора года. Все наши соперники строят свои команды по 8-12 лет. У нас таких игроков нет, поэтому мы очень горды, что попали в восьмёрку. У нас будет шестая игра, и она самая главная на Олимпиаде, и мы всё сделаем, чтобы одержать победу. В нашей команде очень много юниоров, которые были европейскими чемпионами, были чемпионами мира, и они мечтают о чём-то великом. Когда человек имеет мечту, то они сбываются. Надо это сделать».

В своём интервью Отделению НОК в Одесской области, Головин сказал, что поддерживает связи с Одессой. «У меня там родственники. Единственное, что приехать не могу. Давно было. Но, надеюсь, скоро всё закончится, и я приеду. Держитесь, пацаны, всё будет хорошо. Одесса никогда не теряла себя и никогда не потеряет, и Одесса была и остаётся Одессой».

Фото: Отделение НОК в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy