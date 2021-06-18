Все результаты матчей чемпионата Европы по футболу 2020

Календарь и результаты в группе А на Евро 2020

Группа А И В Н П М О Италия 2 2 0 0 6-0 6 Уэльс 2 1 1 0 3-1 4 Швейцария 2 0 1 1 1-4 1 Турция 2 0 0 2 0-5 0

20 июня

Швейцария — Турция в 19.00, Баку

Италия — Уэльс в 19.00, Рим

Календарь и результаты матчей в группе В



Группа В И В Н П М О Бельгия 2 2 0 0 5-1 6 Россия 2 1 0 1 1-3 3 Финляндия 2 1 0 1 1-1 3 Дания 2 0 0 2 1-3 0

21 июня

Россия — Дания в 22.00, Копенгаген

Финляндия — Бельгия в 22.00, Санкт-Петербург

Календарь и результаты матчей в группе С:

Группа С И В Н П М О Нидерланды 2 2 0 0 5-2 6 Украина 2 1 0 1 4-4 3 Австрия 2 1 0 1 3-3 3 С. Македония 2 0 0 2 2-5 0

21 июня

С. Македония — Нидерланды в 19.00, Амстердам

Украина — Австрия в 19.00, Бухарест

Календарь матчей и результаты в группе D:

Группа D И В Н П М О Чехия 1 1 0 0 2-0 3 Англия 1 1 0 0 1-0 3 Хорватия 1 0 0 1 0-1 0 Шотландия 1 0 0 1 0-2 0

18 июня

Хорватия — Чехия в 19.00, Глазго

Англия — Шотландия в 22.00, Лондон

22 июня

Хорватия — Шотландия в 22.00, Глазго

Чехия — Англия в 22.00, Лондон

Календарь и результаты матчей в группе Е на Евро 2020

Группа Е И В Н П М О Словакия 1 1 0 0 2-1 3 Испания 1 0 1 0 0-0 1 Швеция 1 0 1 0 0-0 1 Польша 1 0 0 1 1-2 0

18 июня

Швеция — Словакия в 16.00, Санкт-Петербург

19 июня

Испания — Польша в 22.00, Севилья

23 июня

Словакия — Испания в 19.00, Севилья

Швеция — Польша в 19.00, Санкт-Петербург

Календарь и результаты матчей в группе F на Евро 2020

Группа F И В Н П М О Португалия 1 1 0 0 3-0 3 Франция 1 1 0 0 1-0 3 Германия 1 0 0 1 0-1 0 Венгрия 1 0 0 1 0-3 0

19 июня

Венгрия — Франция в 16.00, Будапешт

Португалия — Германия в 19.00, Мюнхен

23 июня

Португалия — Франция в 22.00, Будапешт

Германия — Венгрия в 22.00, Мюнхен

24 и 25 июня — дни отдыха

Расписание матчей 1/8 финала Евро 2020

26 июня

1: 2A — 2B (19.00, Амстердам)

2: 1A — 2C (22.00, Лондон)

27 июня

3: 1C — 3D/E/F (19.00, Будапешт)

4: 1B — 3A/D/E/F (22.00, Севилья)

28 июня

5: 2D — 2E (19.00, Копенгаген)

6: 1F — 3A/B/C (22.00, Бухарест)

29 июня

7: 1D — 2F (19.00, Лондон)

8: 1E — 3A/B/C/D (22.00, Глазго)

30 июня и 1 июля — дни отдыха

Расписание и результаты матчей 1/4 финала Евро-2020

2 июля

Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (19.00, Санкт-Петербург)

Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 — победитель матча 2 (22.00, Мюнхен)

3 июля

Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 — победитель матча 3 (19.00, Баку)

Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 — победитель матча 7 (22.00, Рим)

4 и 5 июля — дни отдыха

Расписание и результаты матчей полуфиналов Евро-2020

6 июля

Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2 (22.00, Лондон)

7 июля

Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3 (22.00, Лондон)

8, 9, 10 июля — дни отдыха

Финал

11 июля

Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2 (22.00, Лондон).

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