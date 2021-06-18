Все результаты матчей чемпионата Европы по футболу 2020

Результаты и положение команд-участниц Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 обновлены по данным на 18 июня.
Календарь и результаты в группе А на Евро 2020
|Группа А
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Италия
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|Уэльс
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|Швейцария
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|Турция
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
20 июня
Швейцария — Турция в 19.00, Баку
Италия — Уэльс в 19.00, Рим
Календарь и результаты матчей в группе В
|Группа В
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|Россия
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|Дания
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
21 июня
Россия — Дания в 22.00, Копенгаген
Финляндия — Бельгия в 22.00, Санкт-Петербург
Календарь и результаты матчей в группе С:
|Группа С
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Нидерланды
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|Украина
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|Австрия
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|С. Македония
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
21 июня
С. Македония — Нидерланды в 19.00, Амстердам
Украина — Австрия в 19.00, Бухарест
Календарь матчей и результаты в группе D:
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Чехия
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|Англия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|Хорватия
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|Шотландия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
18 июня
Хорватия — Чехия в 19.00, Глазго
Англия — Шотландия в 22.00, Лондон
22 июня
Хорватия — Шотландия в 22.00, Глазго
Чехия — Англия в 22.00, Лондон
Календарь и результаты матчей в группе Е на Евро 2020
|Группа Е
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Словакия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|Испания
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|Швеция
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
18 июня
Швеция — Словакия в 16.00, Санкт-Петербург
19 июня
Испания — Польша в 22.00, Севилья
23 июня
Словакия — Испания в 19.00, Севилья
Швеция — Польша в 19.00, Санкт-Петербург
Календарь и результаты матчей в группе F на Евро 2020
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Португалия
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|Франция
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
19 июня
Венгрия — Франция в 16.00, Будапешт
Португалия — Германия в 19.00, Мюнхен
23 июня
Португалия — Франция в 22.00, Будапешт
Германия — Венгрия в 22.00, Мюнхен
24 и 25 июня — дни отдыха
Расписание матчей 1/8 финала Евро 2020
26 июня
1: 2A — 2B (19.00, Амстердам)
2: 1A — 2C (22.00, Лондон)
27 июня
3: 1C — 3D/E/F (19.00, Будапешт)
4: 1B — 3A/D/E/F (22.00, Севилья)
28 июня
5: 2D — 2E (19.00, Копенгаген)
6: 1F — 3A/B/C (22.00, Бухарест)
29 июня
7: 1D — 2F (19.00, Лондон)
8: 1E — 3A/B/C/D (22.00, Глазго)
30 июня и 1 июля — дни отдыха
Расписание и результаты матчей 1/4 финала Евро-2020
2 июля
Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (19.00, Санкт-Петербург)
Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 — победитель матча 2 (22.00, Мюнхен)
3 июля
Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 — победитель матча 3 (19.00, Баку)
Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 — победитель матча 7 (22.00, Рим)
4 и 5 июля — дни отдыха
Расписание и результаты матчей полуфиналов Евро-2020
6 июля
Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2 (22.00, Лондон)
7 июля
Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3 (22.00, Лондон)
8, 9, 10 июля — дни отдыха
Финал
11 июля
Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2 (22.00, Лондон).
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