В порту ТИС сухогруз-акулу нагрузили рудой и отправили домой

Эффектный сухогруз Nordic Orion отбуксировали из акватории порта ТИС.

Об этом сообщает usm.media.

«Носовая часть сухогруза украшена рисунком улыбающейся пасти акулы. Как для грузового судна, такой дизайн выглядит необычно. Гораздо чаще изображения наносятся на корпуса пассажирских лайнеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно загрузили рудой на 18 причале. Буксировку провели с помощью судов оператора P&O Maritime Ukraine. Следующий пункт назначения балкера — Роттердам.

Кстати. Nordic Orion — сухогруз, построенный в 2011 году, ходит под флагом Маршалловых островов. Длина судна — 225 м, ширина — 32,31 м. Дедвейт — 75 603 тонн. Судовладелец — Bulk Nordic Orion Ltd.

Как сообщала Одесса News, в апреле Одесский порт за двое суток смог принять шесть судов-контейнеровозов из-за задержки после недельной блокады Суэцкого канала.

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