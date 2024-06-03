Maersk начнёт возить контейнеры в порт Черноморск

Компания Maersk запускает первый контейнерный сервис в порты Большой Одессы после начала полномасштабной войны.

Об этом пишет Центр транспортных стратегий со ссылкой на The Loadstar.

Отмечается, что речь пока не идёт о судозаходах крупных морских контейнеровозов. Maersk в сотрудничестве с украинской компанией Iteris будет использовать для перевозок судно ёмкостью 1100+ TEU.

Фидерные контейнерные перевозки будут осуществляться между румынским портом Констанца и портом Черноморск.

«В апреле Iteris и Maersk были в процессе доставки пустых контейнеров для экспортёров и отправки загруженных контейнеров в Констанцу для последующей перевалки», – отметил представитель консалтинговой компании Informall BG Даниил Мельниченко, добавив, что на этом сервисе, кроме Мaersk, контейнеры перевозят также Arkas, CMA CGM, Evergreen и MSC, очевидно, подразумевая перевозку между Констанцой и портом Рени на Дунае.

Отмечается также, что возобновление перевозок контейнеров в глубоководный порт Черноморска привело к отмене сервиса на маршруте Констанца-Рени — ожидается, что 15 июня на этом направлении будет выполнен последний рейс.

Мельниченко проинформировал, что в ближайшие месяцы объёмы перевозок контейнеров должны увеличиться вдвое и больше судоходных линий присоединятся к новому сервису.

Также сообщается, что фидерное сообщение собственными судами в Черноморск начала турецкая судоходная компания Akkon. Пока это единственная контейнерная линия, которая предлагает собственные суда.

Одесса News информировала, что 3 апреля 2024 года впервые с начала полномасштабной войны в один из портов Большой Одессы зашло судно с контейнерами. Выполнялись фидерные перевозки контейнеров в заграничный хаб, где их грузили на океанские контейнеровозы мировых контейнерных линий. Согласно данным из открытых источников, судно заходило в Черноморск. Оттуда оно отправилось в румынский порт Констанца. А уже 21 апреля в порт Черноморск зашло судно Pros Hope – первый контейнеровоз, прибывший в порты Большой Одессы с начала полномасштабного российского вторжения не в рамках фидерного сервиса, а непосредственно с начальной точки отправления.