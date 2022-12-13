8 судов вышли из портов Большой Одессы 13 декабря с агропродукцией для Азии и Европы

13 декабря из портов Большой Одессы вышли 8 судов с 238,6 тысячами тонн агропродукции для Азии и Европы.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что сегодня в портах Большой Одессы под обработкой находятся 23 судна. На них загружается 690 тысяч тонн украинской агропродукции.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы «зерновым коридором» вышли 550 судов, экспортировавших 13,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, порты «Южный» и «Черноморск» уже возобновили экспорт продовольствия после обстрелов войсками России энергообъектов Одесской области, а порт «Одесса» пока не осуществляет грузовые операции.

Фото: Мининфраструктуры

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