«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 31-й)

Російське вторгнення завдає непоправної шкоди довкіллю України. Міжнародна організація з розмінування HALO Trust вважає, що території, забруднені мінами та вибуховими речовинами в Україні, можуть бути завбільшки як Велика Британія.

Зазначається, що хоча російські війська, які раніше окупували багато полів на півдні України, вже давно пішли, вони залишили після себе колосальну кількість вибухових речовин – деякі з них просто покинуті, а інші – закладені як пастки.

Найбільше в Україні зараз страждає ліс, і держава несе колосальні втрати. Через російську агресію майже три мільйони гектарів лісу було пошкоджено. Це майже третина залісненої території України. Близько 500 тисяч га знаходяться зараз під тимчасовою окупацією або в зоні військових дій.

Страждають заповідні зони й від внутрішнього ворога — браконьєрів.

Так, 15 березня під час спільного рейду поблизу села Катранка співробітники сектору водної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції та загону морської охорони виявили двох жителів сіл Лиманської громади, які здійснювали незаконний вилов риби сітками. 31-річний чоловік рибалив з човна, а 36-річний — убрід.

Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила у правопорушників човен, 350 метрів ліскової сітки та 36 кілограмів риби: карасів, сазанів, глосів, окунів, плотви.

За попередніми підрахунками фахівців-екологів, правопорушники загалом спричинили державі збитки на суму близько 500 тисяч гривень.

«Поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України, тобто про незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду. Наразі дізнавачами територіального підрозділу поліції вирішується питання про призначення в рамках кримінальних проваджень експертизи, за результатами яких буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру та притягнення їх до відповідальності. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває», — прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Про цей та інші випадки браконьєрства на території Національного природного парку «Тузлівські лимани» пише одеський еколог, доктор біологічних наук Іван Русєв. «Спіймано браконьєрів на Джантшейському лимані, які нанесли збитків державі на суму біля півмільйона грн. Серед них браконьєр Максименко Віталій, про якого я писав і якого ми довго шукали в болоті в грудні 2022 року, коли вони з напарником виходили на човні під «наглядом» прикордонників і коли Татарбунарська поліція і слідча група просто зникла з місця правопорушення. І поліція і прикордонники тоді не допомогли нацпарку».

«Але зараз, якби не було тяжко, Україна і верховенство права переможуть. Я є голос безголосої природи, і я, як і багато моїх колег і друзів в Україні і за кордоном, боротимусь і за природу, і за мою країну Україну до переможного кінця. Україна обов’язково відродиться!», — впевнений одеський вчений.

Фото: Іван Русєв/Facebook, ГУ НП в Одеській області

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