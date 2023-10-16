Одесса заняла третье место в Украине по загрязнению воздуха

Одесса в первом полугодии 2023 года заняла третье место в Украине по загрязнению воздуха.

Об этом свидетельствуют данные обзора состояния загрязнения окружающей природной среды на территории Украины за этот период Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Грязнее воздуха одесского – в городе Днепр (1 место) и Каменском (2 место). Николаев и Киев заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Высокий уровень загрязнения воздуха был обусловлен, в основном, значительными средними концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, оксида углерода, взвешенных веществ, — говорится в обзоре.

Интересно, что Измаил — город на юге Одесской области, занял четвёртое место среди городов с самым чистым воздухом в стране. Что касается городов с чистым воздухом, то чище измаильского оно в Горишних Плавнях, Черновцах и Светловодске.

Одесса News информировала, что по результатам мониторинга на территории Одессы в районе Александровского проспекта наблюдались незначительные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

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