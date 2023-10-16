Мадонна на первом концерте своего мирового турне вышла с украинским флагом

Американская певица Мадонна 14 октября во время своего первого концерта в рамках The Celebration Tour появилась на сцене в Лондоне с украинским флагом.

Певица исполнила песню, накинув на плечи жёлто-синий флаг Украины. Фрагмент её выступления опубликован в Telegram-канале Slay Music.

Мадонна, которой в этом году исполнилось 65 лет, громко заявила о своей любви к храбрым украинцам. Во время исполнения песни Don’t Cry for Me Argentina певица громко произнесла фразу «No fear» («Нет страха»), после чего за ней начали повторять поклонники знаменитости в зале.

26 февраля 2022 года после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ певица поддержала Украину и осудила действия президента России Владимира Путина.

Для справки. Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США). 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн её альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии «Грэмми».

Одесса News информировала, что американская актриса Анжелина Джоли в июне 2023 года призвала помогать Украине.

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