От ранений в бою за Украину ушёл из жизни солдат из Одесской области Вадим Билодон

20 августа в Кременчугской Первой городской больнице имени Богаевского скончался солдат Вадим Билодон, житель Ширяево Одесской области.

Он был тяжело ранен на фронте во время выполнения боевого задания, — рассказали в Ширяевской общественной организации «Свободные. Успешные. Непокорённые».

Вадиму Билодону в ноябре исполнилось бы 43 года.

28 августа земляки провели Вадима в последний путь с воинскими почестями.

Одеса News сообщала, что 17 августа 2023 года во время боевого столкновения с противником в районе населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области погиб солдат, житель Белгород-Днестровского района Одесской области Андрей Гук.

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Фото: ОО «Свободные. Успешные. Непокорённые.»/Facebook

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