В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Гук, светлая ему память

17 августа во время боевого столкновения с противником в районе населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области погиб солдат, житель Белгород-Днестровского района Одесской области Андрей Гук.

Об этом сообщала Белгород-Днестровская районная государственная администрация.

Андрею было 33 года.

Прощание с бойцом прошло 23 августа в селе Беленькое Шабовской объединённой территориальной громады Белгород-Днестровского района.

“Ушёл из жизни человек прекрасной души, открытого и доброго сердца. Не хватает слов, чтобы передать печаль и боль, которая чёрным крылом затронула не только семью, но и других людей, которые знали Андрея. Светлая и вечная память Герою, который стал примером подлинного патриотизма и борьбы за правду и свободу. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Пусть его душа обретет покой, а его деяния навсегда останутся в наших сердцах», – выразили соболезнования семье жители громады.

Одесса News информировала, что 22 августа братия Свято-Ильинского мужского монастыря отпела военнослужащего ВСУ, одессита Артёма Орлянского, погибшего на Купянском направлении.

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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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