Курсанты Одесской морской академии принимали Президента Украины

Находившиеся с рабочими визитами в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте пообщались с курсантами и профессорско-преподавательским составом Военной академии и Института Военно-Морских сил Национального университета «Одесская морская академия».

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

«Я очень рад, что мы сегодня в Одессе. И очень рад, что мы с нашим другом, Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, имеем возможность пообщаться с нашими уважаемыми воинами – будущими воинами. А у кого-то уже есть боевой опыт», – сказал Президент Украины.

Марк Рютте со своей стороны также поблагодарил за организацию этой встречи и выразил уважение украинцам, которые решили пойти учиться, чтобы эффективнее давать отпор агрессору. Он уверен, что Украина победит в этой войне. Премьер-министр Нидерландов отметил, что всё украинское общество сражается ради победы, но именно на военных лежит ответственность за продвижение на фронте.

«Именно военные идут вперёд, берут на себя риски. Также вы действуете более эффективно, чем враг, делаете неожиданные для него вещи. А для этого нужно обучение, тренировки», – отметил Марк Рютте.

Отвечая на вопросы курсантов, Глава государства выразил убеждение, что украинская армия уже достигла уровня НАТО, если не превзошла его. Ведь благодаря партнёрам, предоставившим нашему государству современную технику и вооружение, отечественные военные специалисты смогли пройти путь обучения, тренировки и применения современной техники в боевых условиях.

«Поэтому я считаю, что наши люди с опытом точно подходят. О героизме украинцев мне нечего добавить: наши партнёры об этом говорят каждый день», – сказал Президент.

И сейчас наша армия работает почти со всеми видами вооружений натовского образца.

«Поэтому я считаю, что мы уже готовы. Что нужно? Пока мы в войне, мы не будем в НАТО. Нам нужно победить. Победа – это единственный путь Украины в Альянс», – заявил Глава государства.

Как подчеркнул Глава государства, независимость Украины достигается большой силой и большим количеством человеческих потерь.

«Поэтому когда говорим, какой мы видим Украину в будущем, мы должны понимать, как это далось, с какими потерями и болью. И это нужно не забывать», – сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что именно объединённая Украина не дала себя оккупировать и сейчас побеждает в войне с агрессором.

«В этом, я считаю, крепость Украины и её слабость. Слабость – потому что была поделена. Слабость из-за того, что смогли оккупировать наш Крым и Донбасс в начале войны. И власть, и люди были слабы. Считали, что это где-то там, на востоке или в Крыму, это нас не касается. Нет, мы все – одна страна, и в этом сила сегодня. И мир так гордится украинцами и Украиной, потому что мы все объединены. И я считаю, что будущее Украины – в этой мощи, в этом единении», – убеждён Президент.

По его словам, это единство предполагает также единство Украины с Европейским Союзом и странами Североатлантического альянса.

«Это тоже большая семья и то честное, достойное место Украины. Наше государство не может быть в одиночестве – это сложно… Мы европейцы, и мы это доказали. И в ЕС, и в НАТО… С НАТО немного сложнее, но я уверен, что после войны, после победы всё будет по-другому. Будущее – в этой силе. Будущее независимой страны… Я уверен, что в единстве Украины есть наше будущее», – резюмировал Глава государства.

Одесса News информировала, что 13 октября прибывший в Одессу с рабочим визитом Президент Владимир Зеленский провёл совещание с руководителями одесского региона, военными, возложил цветы к Стеле памяти павших воинов ВМС, посетил вместе с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте морской порт, больницу с ранеными.

Фото и видео: ОПУ

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