Хэллоу, Вова! Это я — Джо: Байден второй раз в этом году поговорил с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обсудил дипломатические усилия по деэскалации конфликта, а также согласовал совместные действия Украины и США на будущее.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

«Имел продолжительный телефонный разговор с Байденом. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее. Поблагодарил президента Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины», – написал глава государства.

В Белом доме, как пишет Укринформ, подтвердили переговоры Байдена и Зеленского, подчеркнув, что Соединённые Штаты обдумывают пути дополнительной помощи экономике Украины в условиях военного давления со стороны России.



«Президент Байден отметил, что за последний год Соединённые Штаты предоставили Украине более полумиллиарда долларов для развития и в гуманитарной сфере, и сейчас изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь украинской экономике в условиях давления, вызванного военной эскалацией со стороны России», — указывается в сообщении.

Как отмечается, глава Белого дома чётко подчеркнул, что, несмотря на отъезд членов семей сотрудников американского посольства, дипломатическое представительство США в Киеве продолжает функционировать в полной мере.

Лидеры двух стран также обсудили скоординированные дипломатические усилия в сфере европейской безопасности, подчеркнув принцип «ничего об Украине без Украины».

Байден заявил о поддержке Соединёнными Штатами усилий в Нормандском формате, направленных на урегулирование конфликта. В связи с этим он выразил надежду, что подтверждение сторонами на встрече 26 января договорённостей о прекращении огня поможет снизить напряжённость и будет способствовать имплементации Минских договорённостей.

Также сообщается, что Байден подтвердил готовность США, которые остаются верными суверенитету и территориальной целостности Украины, вместе с союзниками и партнёрами дать решительный ответ в случае дальнейшего вторжения России.

Как сообщала Одесса News, беседа Зеленского и Байдена состоялась на фоне сообщений о наращивании Россией военных сил вокруг границы с Украиной и о возможном её вторжении на украинскую территорию.

Предыдущий телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 2 января. В пресс-релизе Белого дома после разговора президентов США и Украины сообщалось, что «Байден ясно дал понять, что Соединённые Штаты, их союзники и партнёры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину».

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