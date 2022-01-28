Турецкие спецслужбы похитили из Украины оппозиционного офицера

Оппозиционер Бозкир Нури Гохан, выступающий против действующего президента Турции Эрдогана, был похищен из Украины и доставлен в Турцию.

Об этом написал ТАЙМЕР, ссылаясь на турецкие СМИ, которые публикуют фото похищенного в наручниках на фоне турецких флагов. На лице Гохана видны следы физического воздействия, в частности, травмированный нос.

Отмечается, что Бозкир Нури Гохан проживал в Украине с 2015 года. Его считают сторонником проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции обвиняют в организации попытки госпереворота в 2016 году.

Кстати, Бозкир Нури Гохан женат на гражданке Украины, у них есть сын. Недавно Бозкир подал документы на предоставление ему политического убежища в стране.

Как сообщала Одесса News, в июле 2018 года турецкая разведывательная спецслужба MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı) выкрала из Украины двух своих сограждан, которые сбежали из страны, спасаясь от политических репрессий (предпринимателя Салиха Зеки Йигита похитили в Одессе прямо из ресторана турецкой кухни на Дерибасовской и журналиста Юсуфа Инана.

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