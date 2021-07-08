Птица стала причиной 10-часовой задержки авиарейса Анталья-Одесса

Самолёт авиакомпании Azurair, который должен был совершить рейс QU8312 Анталья–Одесса вчера в 11.30, вылетел сегодня утром.

Об этом сообщил «Укринформу» консул Украины в Анталье Эмир Рустамов.

Пассажиры жаловались, что вылет несколько раз откладывали, в результате люди более 10 часов находились в аэропорту без воды и еды.

«Этот чартерный рейс должен был вылетать из Антальи 7 июля в 11.30, но по техническим причинам (попадание птицы в самолёт, что вызвало необходимость заменить самолёт на резервный) упомянутый рейс был задержан. Пассажиры были проинформированы о задержании», – сказал Рустамов.

По его словам, рейс был зафрахтован туроператором «Анекс Тур», всем клиентам этой компании были продлены сроки проживания в гостиницах до 2.00–3.00 8 июля, а ночью их организованно доставили в аэропорт.

«В 4.40 пассажиры были обеспечены горячим питанием и напитками. В 8.30 их обеспечили сэндвичами и напитками. Кроме того, в аэропорту Антальи круглосуточно работают пункты общественного питания. В 10.04 самолёт вылетел из аэропорта и взял курс на Одессу», – сообщил дипломат.

По словам Рустамова, обращений от граждан Украины относительно задержки рейса в консульство Украины не поступало.

Как сообщала Одесса News, один из пассажиров рейса Анталья-Одесса обратился на «горячую линию» МИД Украины о 10-часовой задержке с вылетом.

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