Консульство Украины выясняет причины 10-часовой задержки рейса Анталия-Одесса

Консульство Украины в Турции выясняет причины 10-часовой задержки в аэропорту Анталии рейса в Одессу.

Об этом Укринформу сообщил спикер МИД Олег Николенко.

«Час назад один из пассажиров рейса Анталия-Одесса обратился на «горячую линию» МИД Украины. Мы немедленно поручили украинскому консульству в Анталии выяснить причину задержки рейса и заняться вопросом обеспечения пассажиров питанием», — отметил он.

Спикер добавил, что консулы приложат максимум усилий, чтобы права украинских граждан были полностью соблюдены.

Причины задержки рейса пассажирам не сообщают.

Как сообщала Одесса News, международный аэропорт «Одесса» не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля до 12:00 16 июля из-за открытия новой взлётно-посадочной полосы.

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