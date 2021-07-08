Если вы всё ещё на ворота гаража вешаете нависной замок, вам надо в компанию Gant

Гаражные секционные ворота — это, пожалуй, то, что сейчас нужно каждому автомобилисту, чья «ласточка» стоит в гараже.

Время пришло по-настоящему о ней позаботиться.

Что из себя представляют такие ворота? Это полотно, которое разделено на части и во время открытия ворот поднимаются и прячутся под потолок.

Чем выгодна такая конструктивная особенность? — Ворота не требуют дополнительного пространства перед гаражом или внутри него.

Стоимость таких ворот может быть выше распашных, но преимущества превосходят цены. Кроме того, цена может варьироваться в зависимости от размеров, выбранного вами дизайна, наличия или отсутствия автоматики.

Купить ворота предлагает компания Gant, которой удалось в Украине наладить производство и изготовление качественных гаражных секционных ворот под заказ. А это привело к возможности снизить цены, сделать их доступнее без снижения качества, которое сейчас соответствует мировым стандартам безопасности.

Кроме того, компания Gant использует передовые технологии, комплектующие высокого качества от европейских производителей, панели изготавливают в Чехии на самом современном оборудовании.

Инновационные технологии позволили достичь высокого уровня теплоизоляции ворот, они хорошо защищают гараж от холодного воздуха в зимнее время.

Конструкция ворот препятствует взлому и незаконному проникновению, обеспечивает безопасную работу и увеличивает долговечность, ведь минимальный срок подъёмов до 25 тысяч раз.

И смонтировать такие ворота удобно, поскольку они обладают универсальными кронштейнами и прочими устройствами, облегчающими монтаж.

Отдельно об автоматике, которая и повышает комфортность пользования, и усложняет попытки злоумышленников проникнуть на территорию вашей собственности. Если свет погас, что частенько бывает в Одесской области, все функции автоматически восстанавливаются после возобновления энергоснабжения.

Электросчётчик много не «накрутит» света, так как автоматизированная система гаражных ворот «тянет» минимум электроэнергии.

Компания выпускает ворота в различных цветах — антрацит, белый, венге, графит, золотой дуб, коричневый, тёмный дуб, серебро. Выбор за вами!

На сайте компании можно самому рассчитать стоимость покупки или индивидуального заказа. Достаточно воспользоваться специальным калькулятором.

А если возникнут дополнительные вопросы, в любое время специалисты компании помогут дать вам квалифицированный ответ.

Gant поможет вам оборудовать гараж новыми воротами и вы убедитесь, насколько они практичны, комфортны, а главное — надёжны. Достаточно нажать на кнопку.