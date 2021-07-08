Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший в марте Суэцкий канал, покидает его

Контейнеровоз Ever Given, который в марте 2021 года заблокировал Суэцкий канал, после 106-дневного вынужденного пребывания, наконец, покидает водный путь после достижения соглашения о компенсации с Египтом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters

Ранее руководство Суэцкого канала в Египте достигло договоренности с владельцами судна Ever Given и их страхователями о возмещении ущерба.

Сначала управление канала добивалось возмещения убытков в сумме 916 миллионов долларов США, затем уменьшило сумму претензий до 550 миллионов. Речь должна была идти о средствах на саму операцию снятия судна с мели, а также средствах, потерянных из-за шестидневного блокирования канала, в частности, недополученных Египтом транзитных сборах.

Как сообщала Одесса News, 400-метровое грузовое судно Ever Given 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, заблокировав навигацию по этой стратегически важной для мировой торговли транспортной артерии. Разблокировать канал удалось 30 марта.

Суэцкий канал — судоходный канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное моря и реализующий сообщение между Европой и Азией максимально коротким путём, вместо обхода Африки или перевозки грузов по суше.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod