Украина экспортировала Чёрным морем по временному коридору 15 млн тонн грузов 

За пять месяцев Украина экспортировала уже почти 15 млн тонн грузов через новый украинский морской коридор, из них 10 млн тонн – это продукция украинских аграриев.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Правительственный портал.

Отмечается, что за время работы коридора в украинские порты под загрузку зашли 469 новых судов. Сейчас 39 судов загружаются в портах Одесса, Черноморск и Южный. Ещё 83 судна подтвердили готовность зайти в порты и экспортировать 2,4 млн тонн грузов.

Одесса News информировала, что по состоянию на 5 января 2024 года среднесуточный объём выгрузки зерновых в портах Большой Одессы составляет 1053 вагона. В Министерстве экономики фиксируют рост экспорта не только зерна, но и металлопродукции после создания альтернативного коридора в Чёрном море.

Украина, правительство Великобритании и пул международных страховых компаний с участием страхового брокера Marsh, являющегося частью компании Olyver Vyman, создали специальный беспрецедентный механизм страхования судов, пользующихся украинским морским коридором, что позволит сделать морской путь более доступным для широкого круга экспортёров.

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