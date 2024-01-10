8-х участников организованной группы по вырубке леса ждёт одесский суд

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении восьмерых участников организованной группы по факту незаконной вырубки деревьев в защитных лесных насаждениях почти на 2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствием установлено, что житель Раздельнянского района организовал преступную группу, в состав которой вошли четверо его земляков, а также должностное лицо Захаровской ОТГ, эколог и сотрудник Павловского лесничества, на территории которого с целью обогащения они осуществили вырубку лесного массива дуба.

Отмечается, что во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 30 кубометров дров и другие лесоматериалы, автомобиль «КАМАЗ», бензопилы, топоры, мобильные телефоны, черные записи.

«Дельцов задержали «на горячем» – во время сруба и вывоза очередной партии древесины. В ходе досудебного расследования предъявлены иски о возмещении нанесённого уголовным правонарушением ущерба», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года должностному лицу филиала «Ананьевское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины» сообщено о подозрении в незаконной вырубке леса на территории Национального природного парка «Куяльницкий» на 79 млн грн.

Фото: Одесская облпрокуратура

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