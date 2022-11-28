Предатель, рассчитывавший на должность в случае оккупации Одессы, арестован

Жителя Одессы подозревают в изготовлении фото- и видеоматериалов для врага в надежде получить «государственную должность» в случае оккупации региона.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Предателю уже сообщено о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, мужчина, имея антиукраинскую позицию и желание оккупации врагом Одесской области, фиксировал и передавал информацию о местах дислокации, перемещения подразделений и военной техники, а также местах развёртывания и обустройства блокпостов, для нанесения ракетных ударов и захвата региона.

«Собранные фото- и видеоматериалы предатель передавал сотрудникам ФСБ РФ, желая получить должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства при т.н. «оккупационной администрации России в Одесской области», — говорится в сообщении.

Предателя задержали «на горячем» во время очередной передачи корректирующей информации для врага и изъяли скрытую карту памяти в пачке из-под сигарет и мобильный телефон.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Как сообщала Одесса News, к 15 годам заключения приговорён житель Одесской области, который в составе «ДНР» принимал участие в боевых действиях против ВСУ.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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