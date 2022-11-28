«Альфа-Банк» с 1 декабря меняет вывеску

«Альфа-Банк» с 1 декабря официально завершает процедуру ребрендинга на Sense Bank.

Об этом сообщается на сайте банка.

С 1 декабря новое юридическое название банка – АО «СЕНС БАНК».

Клиентам банка объяснили, что повторно подписывать документы или обновлять уже подписанные договоры не нужно – все документы, которые были подписаны с «Альфа-Банком», будут действовать и после смены его названия.

«Все справки и разрешения, которые были выданы до 1 декабря 2022 года от имени Альфа-Банка, будут действовать и в дальнейшем и не потеряют своей силы после переименования банка», – заявили в финучреждении.

Также все карты, которые были выданы с логотипом Альфа-Банка, продолжат действовать и в дальнейшем, заменять их не нужно. Обновление вида новых пластиковых карт запланировано на март.

При этом часть сервисов будет также переименована. Например, AHUB теперь будет называться Sense Hub, My Alfa-Bank – My Sense Bank, A-CLUB будет изменено на aClub. При этом, все привилегии персонального обслуживания будут сохранены.

«Сразу после начала полномасштабного вторжения правление банка решило отказаться от бренда «Альфа» и продолжить работу под новым брендом. Мы всегда были отдельным юридическим лицом, но даже на уровне созвучности бренда не хотим иметь ничего общего с организацией, которая работает в России», – заявили в финучреждении.

Для справки. По данным Нацбанка на 1 января 2022 года, «Альфа банк Украина» принадлежал зарегистрированной в Люксембурге Alfa Bank Holdings (57,6%) и кипрской ABH Ukraine (42,4%). Эти холдинги входят в российскую «Альфа-группу» Михаила Фридмана.

В марте стало известно, что Фридман (владел 32,86% акций банка) и П’тр Авен (владел 12,4% акций банка) передадут свои части «Альфа-банка Украина» украинцам по согласованию с НБУ.

Как сообщала Одесса News, на английском языке банк будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank.

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