Одесский нардеп заявил о краже властями 3-х миллиардов европейского кредита

Власти похитили 3 млрд грн из целевого европейского кредита для производителей «зелёной» энергетики.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, подчеркнув, что все участники процесса гарантированно будут сидеть.

Деньги, которые предоставили BNP Paribas, Deutsche Bank и Goldman Sachs для расчёта по долгам с инвесторами в сферу возобновляемой энергетики, были переадресованы «Энергоатому», — заявил в своём Facebook нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«К сожалению, это произошло. Власти похитили 3 млрд грн из целевого европейского кредита для производителей «зелёной» энергетики. Деньги из «Гарантированного покупателя» уйдут «Энергоатому». И пусть вас не вводят в заблуждение, что деньги отдали госкомпании вместо принадлежащего Ахметову ДТЭК. Потому что действительно деньги, которые предоставили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, по конкретному адресу не дошли, а были переадресованы одной из наиболее коррумпированных госкомпаний, которую эта власть превратила в убыточную», – написал Гончаренко.

Он считает, что все причастные к принятию этого решения понесут уголовную ответственность.

«Центрэнерго» Коломойский уже обокрал полностью, теперь власти выкачивают всё из «Энергоатома». В том числе и европейские деньги пропустили из-за них. Ни один из этих банков больше не придёт в Украину. Первые государственные «зелёные» облигации будут последними. Все участники процесса гарантированно будут сидеть. Не факт, что весной. Но мы этого добьёмся», – заявил политик из Одессы.

Контекст:

По информации СМИ, 13 ноября Кабмин на уровне «Ощадбанка» заблокировал погашение долгов перед «зелёными» инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые «Укрэнерго» привлекло через целевые еврооблигации для расчёта с «зелёными» инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК «Укрэнерго» $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

После действий с деньгами со стороны ГП «Гарантированный покупатель» упали котировки еврооблигаций НЭК «Укрэнерго» и суверенные кредитные показатели государства Украина.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия «Гарантированный покупатель» Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями «зелёной» генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведёт подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесённого компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

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