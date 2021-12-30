Пожарные Одессы получили современное спецобмундирование

30 декабря Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Одесской области пополнилось спецобмундированием для тушения пожаров, которое было приобретено в рамках Городской целевой программы пожарной и техногенной безопасности Одессы.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что ежегодно в рамках Программы из Одесского городского бюджета выделяется порядка 5 млн гривен на приобретение спецоборудования и спецтехники для ГСЧС, проведение текущего и капитального ремонта помещений пожарно-спасательных частей и спецтехники, а также приобретение горюче-смазочных материалов.

Так, в этом году более 2,7 млн гривен было выделено на приобретение спецобмундирования: специальных защитных и повседневных рабочих костюмов для пожарных, защитных касок и рукавиц, зимних курток и спецобуви.

Как отметил начальник Управления, полковник службы гражданской защиты Вадим Шулюк, полученное обмундирование отвечает современным европейским требованиям, сертифицировано и облегчает выполнение задач, поставленных перед служащими ГСЧС.

«Несмотря на то, что спасатели подчиняются напрямую профильному министерству, в ГСЧС работают одесситы на благо одесситов. Город будет и дальше оказывать материально-техническую поддержку ГСЧС, органам правопорядка и другим ведомствам, которые обеспечивают безопасность горожан», — отметил первый заместитель Одесского городского головы Михаил Кучук.

Вице-мэр также поздравил служащих Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, поблагодарив за нелёгкую службу.

Как сообщала Одесса News, 24 декабря состоялась презентация приобретённой на средства городского бюджета техники, которая значительно облегчит труд коммунальных работников Одессы.

Фото: «Одесса»

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