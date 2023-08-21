Тревога была ложной: на пляже Ланжерон в Одессе не нашли никакой якорной мины

В воскресный день, 20 августа, жители Одессы обратились на оперативную линию 102 с сообщением, что в толще воды якобы замечен предмет, внешне похожий на речную якорную мину.

Об этом сообщала Одесса News, которая также информировала, что для обследования и идентификации подозрительного предмета были направлены специалисты ГСЧС. Вчера началась проверка акватории.

Сегодня в оперативной сводке Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области появилось короткое сообщение: «Город Одесса, пляж Ланжерон, акватория Чёрного моря в 13:30 по сообщению дежурного полиции в воде, по волнорезу, обнаружен предмет, похожий на якорную мину. Водолазами ГСЧС обследовано 650 м2 акватории, взрывоопасного предмета не обнаружено».

Фото: «Одесса»

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