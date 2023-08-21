Футбол: киевское «Динамо» проиграло «Черноморцу»

«Черноморец» вырвал победу на последних минутах матча в поединке четвёртого тура Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Черноморец».

Отмечается, что Авагимян открыл счёт на 20-й минуте поединка. «Динамо» смогло отыграться во втором тайме – Шапаренко отдал результативную передачу на Ярмоленко. Это первый мяч Андрея по игре после возвращения, до этого были только 2 пенальти. В общей сложности. Ярмоленко проводит свой 5-й матч в сезоне.

На 51-й минуте встречи «Черноморец» снова вышел вперёд, на этот раз отличился Штогрин. «Динамо» снова сравняло, теперь усилиями капитана Сидорчука. В конце поединка «Динамо» осталось в меньшинстве – Сирота получил вторую жёлтую карточку. Это повлияло на исход поединка – в конце матча «моряк» Иеде принёс победу своей команде – 3:2.

«Второй матч подряд между «Черноморцем» и «Динамо» завершается победой «моряков» со счётом 3:2. Приятная традиция! Очередной блестящий успех Романа Григорчука, в экстремальных условиях кадрового голода умудряется подготовить команду, способную к большим свершениям», — говорится в спортивном комментарии.

После этой игры «Черноморец» поднимается на второе место в УПЛ, у них 9 очков, «Динамо» занимает шестую позицию, имея в своём активе 6 пунктов.

Как сообщала Одесса News, «Черноморец» на своём поле победил «Оболонь» – 2:0 в третьем туре Украинской Премьер-лиги.

Фото: ФК «Черноморец»

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