Элина Свитолина проиграла в Истборне

Первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина, выиграв во вторник свой стартовый матч на турнире WTA 500 Viking International Eastbourne в Великобритании с призовым фондом 565 тыс 530 долларов, у испанки, проиграла в пятницу казахской теннисистке.

Об этом сообщает XSPORT.

В первом круге турнира WTA в Истборне одесситка, которая занимает пятую строчку мирового рейтинга, одолела испанку Паулу Бадосу (№33 WTA) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:1), говорится в сообщении.

Однако, во втором круге Элина уступила представительнице казахского тенниса — Елене Рыбакиной (№21 WTA) в двух сетах – 4:6, 6:7.

Отмечается, что матч длился полтора часа. Судьбу первого сета решил один брейк, а во второй партии Рыбакина дважды вела с брейком (4:2, 5:4). Свитолиной удалось сравнять счёт в сете, но на тай-брейке одесситка потеряла два очка на подаче и в итоге проиграла поединок сопернице.

По данным WTA, это первое в карьере поражение Свитолиной в поединке против Рыбакиной.

В парном разряде Свитолина также проиграла вместе со своей соотечественницей Мартой Костюк дуэту Алекса Гуарачи (Чили)/Дезире Кравчик (США).

Таким образом, Элина Свитолина завершила свои выступления на турнире WTA в британском Истборне.

Следующий турнир, в котором выступит знаменитая одесситка, как сообщала Одесса News, — Умблдон.

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