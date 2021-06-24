Киркоров создаёт для Украины угрозу национальной безопасности

Министерство культуры и информационной политики включило российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом 23 июня сообщила пресс-служба министерства.

В Минкульте отметили, что 11 июня получили письмо Службы безопасности Украины о включении Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что по представлению СБУ включение в список происходит автоматически – само министерство полномочиями, кого включать в него, не наделено.

В 2015 году Киркоров в интервью журналу Super заявлял, что если его внесут в украинский чёрный список артистов, то он будет этим гордиться.

Киркоров неоднократно делал заявления в поддержку российских властей, в частности, называл Крым российским.

В начале 2021 года миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что певец многократными посещениями оккупированного Крыма отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия РФ.

Артист говорил в январе, что последние семь лет не может въезжать на территорию Украины, хотя в списке деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины, его до сих пор не было.

Как сообщала Одесса News, в связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. Прошлый раз список обновлялся 18 июня, сейчас в нём 201 человек.

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