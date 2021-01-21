В Одесской области контрразведка задержала террориста «ЛНР»

Контрразведчики СБУ задержали в Одесской области гражданина Украины, который проходил службу в так называемом «МГБ ЛНР».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из незаконных вооружённых формирований (НВФ) на оккупированной РФ территории Луганщины. Впоследствии продолжил террористическую деятельность на штатной должности в так называемой «Службе пограничной охраны МГБ ЛНР». С оружием в руках он выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП «Дьяково» (временно оккупированная территория Луганской области на границе с Россией), через который на территорию Украины незаконно поставлялась российская военная техника и вооружение.

Отмечается, что задержанный сейчас даёт следователям СБ Украины информацию о перемещении военной техники и вооружения с территории России на ВОТ Луганской области, персональные данные кадровых российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые курировали деятельность членов НВФ «МГБ ЛНР», другую важную информацию о вооружённой агрессии РФ против Украины.



Также проверяется имеющаяся информация о причастности задержанного к совершению тяжких преступлений на временно оккупированной территории, а именно — убийств и пыток украинских военных и мирных граждан.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года в Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, пытавшегося дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Фото и видео: СБУ