В Болградском районе таки демонтировали памятник Ленину

Руководство Васильевского сельсовета Болградского района Одесской области распорядилось демонтировать памятник Ленину в селе Калчева.

Об этом сообщил инициатор демонтажа — руководитель Южного регионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

«Памятник лидеру русского пролетариата был демонтирован под контролем полиции после официального обращения заместителя председателя Одесской облгосадминистрации Анастасии Боднар в исполком Васильевского сельсовета Болградского района о выполнении требования Закона о декоммунизации», — отметил Гуцалюк.

По его словам, 15 января этого года руководство облгосадминистрации обратило внимание исполкома Суворовского сельсовета Измаильского района на необходимость сноса памятника Ленину в селе Старые Трояны на территории этой ОТГ. Демонтаж предстоит осуществить не позднее 15 февраля.

«В случае игнорирования местными чиновниками требований Закона и обращения руководства ОГА виновники будут привлечены к ответственности», — подытожили в ОГА.

Кстати. Это последние два памятника Ленину, которые были обнаружены в прошлом году на территории Одесской области. Тогда правоохранители возбудили уголовное производство в отношении председателя Калчевского сельсовета Анатолия Касима — из-за несоблюдения Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», после чего Касим подал заявление об увольнении с должности, поскольку часть бывших депутатов была против сноса памятника.

Накануне местных выборов-2020 громада села Калчева, где проживает более 90 процентов болгар, вошла в состав Васильевской ОТГ Болградского района. Председателем местного сельсовета избран Пётр Бойчев, при котором и осуществлён демонтаж.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года глава районной госадминистрации Андрей Кучмиев сообщал, что на снос памятника Ленину не выделены и не запланированы средства.