Одесские экологи не хотят дорог в охранной зоне Куяльницкого лимана

Активисты экологических организаций Одесской области провели 2 июня акцию протеста возле здания облгосадминистрации, требуя не допустить строительства дороги в охранной зоне Куяльницкого лимана.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы считаем недопустимым строительство автомобильной трассы Одесса-Южный в прибрежной охранной зоне Куяльницкого лимана, являющегося курортом государственного значения. Вследствие прокладки двух с половиной километров дороги в пойменной зоне здесь может быть уничтожена фауна и флора. И хуже всего то, что прохождение оживлённой автомагистрали, безусловно, будет иметь весьма негативное влияние на состояние самого лимана, на целебные свойства его лечебных грязей и рапы», — убеждён глава одесской ОО «Зелёный лист» Владислав Балинский.

Его позицию поддержали доктор биологических наук Иван Русев, руководитель Национального природного парка «Тузловские лиманы» Ирина Выхристюк, другие защитники природы.

В обращении к Кабмину, руководству ОГА и областному совету экологи и жители села Красносёлка, расположенного рядом с лиманом, призывают не допустить строительства дороги в защитной зоне.

У активистов также вызывают беспокойство попытки «продвижения» проекта Генерального плана с.Корсунцы Красносельского сельсовета и одновременного внесения изменений в него на одной сессии. По их мнению, это «откроет возможности реализации необоснованных, экологически вредных и незаконных инфраструктурных, техногенно-опасных проектов в природной зоне ландшафтного комплекса Куяльницкого лимана и других противозаконных действий в области планирования/градостроительства и хозяйственного природопользования, в т.ч. изолирование природного объекта и/или ограничение доступа граждан Украины к Куяльницкому лиману».

Участники акции протеста подчёркивали, что уязвимый природный комплекс Куяльницкого лимана относится к особо охраняемым территориям и занесён в международный реестр Изумрудной сети под №0000143. Поэтому такие вопросы требуют всестороннего рассмотрения и решения на более высоком уровне управления, чем территориальная громада и сельсовет.

Согласно данным системы электронных закупок ProZorro, заказчиком строительства автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-28 Одесса-Южный-(М-14) с подъездами к Одесскому морскому порту является Служба автомобильных дорог в Одесской области, которая провела тендер для избрания подрядчика.

Победителем тендера признано ООО «Ростдорстрой», согласившееся проложить дорогу за 2 млрд 208 млн 821 тыс. грн до 31 декабря 2022 года.

Учредителями ООО «Ростдорстрой» является КООО (коммерческое общество с ограниченной ответственностью) «Оттама», а Евгений Коновалов и Юрий Шумахер являются конечными бенефициарами компании. Шумахер — депутат Одесского городского совета (фракция «Доверяй делам»).

Одесса News писала в мае, что Служба автомобильных дорог в Одесской области представила четыре варианта строительства автомобильной дороги М-28 Одесса—Южный (М-14) с подъездами (обход Одессы), которая будет проходить за пределами жилого района города Одессы — посёлка Котовского.

Фото: Укринформ

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