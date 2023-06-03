В Ватикане голый мужчина протестовал против войны в Украине

В Соборе Святого Петра в Ватикане мужчина разделся догола и вылез на главный алтарь храма в знак протеста против войны в Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Il Messaggero.

Отмечается, что протестная акция была снята на мобильные телефоны посетителями храма и распространена в соцсетях.

«Собравшиеся вместе с жандармами немедленно вмешались, заставили мужчину снова одеться и доставили его в жандармерию для допроса и идентификации», — говорится в сообщении.

Во время своего протеста мужчина сказал, что страдает из-за детей, погибающих под российскими бомбами в Украине. Стало известно также, что протестант страдал от сильной депрессии, вплоть до того, что наносил себе микрораны ногтями.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году курьер службы доставки шокировал студентов и преподавателей Киевского политихнического института, доставив им еду в аудиторию, облачившись только в миниатюрные плавки-стринги и с сумкой через плечо, а в марте того же года на улице Успенской в Одессе был замечен обнажённый мужчина неадекватного поведения.

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