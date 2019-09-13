Во даёт: одессит в Киеве доставляет еду в голом виде

Курьер службы доставки шокировал студентов и преподавателей Киевского политихнического института, доставив им еду в аудиторию.

Как пишет РБК-Украина, голый курьер устроил эпатажное выступление прямо в аудитории, облачившись только в миниатюрные плавки-стринги и с сумкой через плечо.

Как объяснил он изумлённым студентам и преподавателю, это называется «премиум-доставка». Абсолютно не смущаясь своего вида, он начал доставать из сумки заказанную еду. Возмущённый преподаватель при этом вышел из аудитории, а шокированные студенты смеялись.

Отмечается, что загадочный голый курьер – это киевский пранкер, родом из Одессы, который скрывается под ником Pava_us. На его странице в Instagram есть много фотографий, где видно, что подобные розыгрыши он устраивал не только для студентов КПИ.