Малость оконфузился: Как у Джонсона во время встречи с Зеленским из рук выхватили папку

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и британского премьер-министра Бориса Джонсона в Киеве 1 февраля произошёл курьёзный инцидент, видео которого опубликовал Офис президента в Facebook.

Зеленский у Мариинского дворца встретил Джонсона, у которого в руках была красная папка.

Во время рукопожатия двух лидеров неизвестная женщина подбежала к британскому премьеру и выхватила у него из рук папку. Джонсон тем временем продолжил беседу с Зеленским.

Кстати. Нынешний приезд Джонсона в Украину стал для него первым с момента вступления в должность главы британского правительства. Однако он посещал страну в 2016-м, когда возглавлял МИД Великобритании.

Во время встречи Джонсон и Зеленский обсудили наращивание российских войск у границ Украины, а позже выпустили совместное заявление. В нём политики предупредили, что дальнейшее вмешательство РФ в Украину будет масштабной стратегической ошибкой.

Кроме того, Джонсон во время визита в Киев заявил, что Британия и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы «в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию».

Как сообщала Одесса News, Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли. При этом украинским верфям будут переданы технологии по их строительству.

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